صحيفة: الدول النامية قد لا تحصل على الكمية اللازمة من لقاحات كورونا

قد لا تحصل الدول النامية على الكميات الكافية للقاحات المضادة لفيروس كورونا في المرحلة الأولى من توزيعها في العالم، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن خبراء صحيين.

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وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا قد عقدت اتفاقات مع الشركات الغربية للمستحضرات الصيدلية لشراء نحو 3,7 مليار جرعة من لقاحات كورونا. أما الصين والهند، اللتان تملكان موارد كبيرة لإنتاج اللقاحات، فتوقع الخبراء أنهما ستوجهان جل الجرعات لسد احتياجات سكانهما، الأمر الذي يعرض عددا كبيرا من البلدان النامية لخطر عدم الحصول على القدر الكافي من اللقاحات في المرحلة الأولى، نظرا لعدم قدرة الشركات على تصنيع أكثر من 4 مليارات جرعة بحلول أواخر العام 2021.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تشارك في مبادرة "كوفاكس" العالمية لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وهي خطة تقتضي استثمار الأموال في تصنيع 12 لقاحا مختلفا، وتأمين الوصول العادل إليها عند ظهورها في الأسواق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن 172 دولة قد انضمت إلى المبادرة حتى هذا الوقت، من بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان، غير أن عدد الجرعات التي بإمكان هذه الدول المتطورة أن تقدمها للبلدان النامية لا يزال مجهولا. من جهتها، أعلنت السلطات الروسية مرارا أن التحصين من فيروس كورونا يجب أن يجري في مختلف أنحاء العالم بصورة متزامنة.

وأصبحت روسيا الدولة الأولي في العالم التي سجلت بصورة رسمية، في 11 أغسطس الماضي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "سبوتنيك-V".

المصدر: تاس