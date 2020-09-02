ظريف يعلق على جثم جندي إسرائيلي بركبته فوق عنق فلسطيني: الشيء الوحيد الذي تم تطبيعه هو هذا

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على اعتقال الجيش الإسرائيلي لفلسطيني وقيام أحد جنوده بالضغط بعنف بركبته على عنقه بما يشبه حادثة مقتل جورج فلويد في أمريكا.

وكتب ظريف في تعليقه على الحادث في "تويتر" الذي وضعه فوق صورة المعتقل الفلسطيني والجندي الإسرائيلي يضغط على عنقه: "التطبيع مع إسرائيل؟ الشيء الوحيد الذي تم تطبيعه هو هذا".

'Normalization' with Israel?



The only thing that has been 'normalized' is this: pic.twitter.com/SlS08AfdZt — Javad Zarif (@JZarif) September 2, 2020

وقال الفلسطيني خيري حنون (65 عاما) إنه شارك في تظاهرة ضد محاولات مستوطنين إسرائيليين مصادرة أراض بالقرب من قرية شوفة قرب طولكرم عندما قام أحد الجنود بالإمساك به وضغط بركبته على عنقه.

وقال حنون لوكالة "وفا": "ما اقترفه جندي الاحتلال بحقي قمة في الإجرام، صب جام حقده بوحشية علي، لم يراع أنني كبير في السن، ضغط بقدمه بكل قسوة على رأسي ورقبتي".

#Apartheid and racial discrimination are the same everywhere and everytime. Опубликовано Quds News Network Вторник, 1 сентября 2020 г.

وأضاف: "ضربني الجنود الإسرائيليون بقوة وأحدهم ضغط بركبته على عنقي لبضع دقائق. بقيت دون حراك لتجنب المزيد من الضغط على عنقي، لكن أشخاصا قاموا بسحبي".

المصدر:RT