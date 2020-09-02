قيادي بيلاروسي معارض يزور بولندا وليتوانيا

أكد عضو المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية، بافل لاتوشكو، اليوم الأربعاء، قيامه بجولة خارجية تشمل بولندا وليتوانيا.

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وقال لاتوشكو لوكالة "تاس" الروسية: "أتواجد في بولندا حيث أشارك في منتدى دولي". وأضاف أنه يخطط لعقد لقاءات في وارسو مع أعضاء الحكومة البولندية ونواب البرلمان، قبل أن يزور فيلنيوس.

وأفاد بأنه يخطط أيضا لزيارة ليتوانيا لعقد لقاءات مع مسؤولي وزارة خارجيتها وأعضاء برلمانها ونواب في البرلمان الأوروبي.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي للمجلس التنسيقي وجود بافل لاتوشكو خارج أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أنه يخطط للعودة إلى مينسك بعد عدة أيام.

المصدر: تاس