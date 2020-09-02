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بكين ترفض تقريرا أمريكيا عن الرؤوس النووية الصينية

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بكين ترفض تقريرا أمريكيا عن الرؤوس النووية الصينية
Reuters
أسلحة تابعة للجيش الصيني، تعبيرية
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 رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، تقريرا أمريكيا جاء فيه أنه من المتوقع أن تزيد بكين عدد ما لديها من رؤوس نووية إلى مثليه.

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وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن التقرير حافل بالتحامل.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إنها تتوقع أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أكثر من 200 رأس حاليا.

وجاء البيان الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة وسعي واشنطن لحث بكين على الانضمام لمعاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.

المصدر: رويترز 

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