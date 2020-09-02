الكرملين: RT حرة في إرسال صحفييها للعمل في وسائل إعلام أخرى

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقارير تفيد بأن قناة RT بعثت بعض صحفييها إلى بيلاروس تعويضا عن نظرائهم البيلاروسيين الذين استقالوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد بيسكوف حدوث استقالات في القنوات البيلاروسية، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن القنوات الحكومية التي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها". وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الصيغة القانونية لقناة RT هي مؤسسة مستقلة غير تجارية، ومن صلاحياتها اتخاذ قرارات مستقلة تخص إرسال موظفيها إلى أماكن عمل أخرى وفقا لاختصاصاتهم.

وذكر بيسكوف أنه لا يعلم من الذي يدفع رواتب هؤلاء الصحفيين، لكنه أشار إلى أن التمويل لا يتم من ميزانية الدولة الروسية، قائلا: "لا شك أن ثمة أنشطة يقوم بها صحفيو RT في إطار المهام التي يتلقونها، وبالطبع المؤسسة المستقلة غير التجارية هي التي تتحمل دفع الرواتب".

وتشهد بيلاروس، منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس الماضي، عن حصول الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، على 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، احتجاجات حاشدة وسط ورود تقارير إعلامية عن استخدام العنف المفرط من قبل أجهزة الأمن بحق المتظاهرين، ووقوع قتلى ومصابين ومفقودين.

المصدر: تاس