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صحيفة: "أمير داعش" في تركيا اعتقل 6 مرات خلال 3 سنوات

أخبار العالم

صحيفة:
Reuters
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نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن تقارير متداولة، أن "أمير داعش" في تركيا الذي أعلن القبض عليه مؤخرا، اعتقل قي السابق 6 مرات.

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وقالت الصحيفة إن الشخص الذي قالت السلطات التركية إنه أمير تنظيم "داعش" في تركيا، ويدعى محمود أوزدان، "سبق أن ألقي القبض عليه أكثر من مرة في عمليات شنتها قوات الأمن ضد تنظيم داعش، وصدرت في حقه مذكرات اعتقال، لكن كان يتم الإفراج عنه في كل مرة".

وذكرت الصحيفة أن الأخبار المنشورة والمتداولة حول هذا الاسم، تكشف أنه اعتقل 6 مرات منذ يونيو 2017 وحتى الآن.

وتقول رواية ثانية في مواقع التواصل الاجتماعي إن محمود أوزدان الذي أعلن أنه أمير تنظيم "داعس" في تركيا، اعتقل في السابق 4 مرات.

 

 

وفي رواية ثالثة، ذكر أن المواطن التركي محمود أوزدان، جرى القبض عليه في أوقات سابقة 3 مرات، ثم أطلق سراحه فور اعتقاله بتهمة الاحتيال.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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