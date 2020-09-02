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في هجوم جديد على اللغة الروسية.. محكمة أوكرانية تجردها من صفة اللغة الإقليمية في أوديسا

أخبار العالم

في هجوم جديد على اللغة الروسية.. محكمة أوكرانية تجردها من صفة اللغة الإقليمية في أوديسا
Sputnik
مدينة أوديسا الأوكرانية
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ألغت المحكمة الإدارية في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا القرار الذي اتخذه عام 2012 المجلس البلدي بمنح اللغة الروسية صفة لغة إقليمية في المدينة.

أفاد بذلك اليوم الأربعاء فيكتور مدفيدتشوك، رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، أكبر الأحزاب المعارضة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدعوى التي تقدمت بها النيابة بهذا الصدد "تمثل تدخلا مباشرا" للمدعي العام في صلاحيات واختصاصات سلطات المدينة وممثليها.

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واعتبر مدفيدتشوك أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسخر كافة مواردها الإدارية لمحاربة اللغة الروسية في البلاد، في حملة "لا تهدف فقط إلى قمع الحقوق الدستورية للمواطنين الأوكرانيين، بل إلى خفض قدراتهم الذهنية أيضا، مما يؤدي إلى تدهور المجتمع".

يذكر أنه بقرار السلطات، تحولت جميع المدارس التي تستخدم اللغة الروسية في أوكرانيا، إلى التدريس باللغة الأوكرانية اعتبارا من 1 سبتمبر الحالي.

المصدر: وكالات

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