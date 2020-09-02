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الكرملين: لا نبحث إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بيلاروس

أخبار العالم

الكرملين: لا نبحث إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بيلاروس
Reuters Maxim Shemetov
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نفى الكرملين وجود أي مناقشات بين موسكو ومينسك بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بيلاروس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن إمكانية إقامة قاعدة روسية في بيلاروس: "هذه المسألة ليست مطروحة على الأجندة".

ولفت بيسكوف إلى ضرورة استمرار التعاون بين عسكريي روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدولتين تشمل طيفا واسعا جدا من المجالات، خاصة وأنهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وحذر المتحدث باسم الكرملين من أن أي خطر خارجي على دولة عضو في معاهدة الأمن الجماعي يشكل أيضا خطرا على المنظمة بأكملها.

ويأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروس بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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