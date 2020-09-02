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برلمانية إيطالية: وزير خارجيتنا أيد اتفاقات برلسكوني مع القذافي وموقفه بشأن ليبيا

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برلمانية إيطالية: وزير خارجيتنا أيد اتفاقات برلسكوني مع القذافي وموقفه بشأن ليبيا
AFP
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قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، أيد أخيرا موقف رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب (فورتسا إيتاليا) حاليا، سيلفيو برلسكوني بشأن ليبيا.

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وكتبت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ديبورا بيرغاميني، في مذكرة الثلاثاء: "بعد ما يقرب من 10 سنوات، وافق دي مايو برلسكوني الرأي بإعادة إطلاق الاتفاقات التي وقعها هذا الأخير مع الحكومة الليبية"، في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

وأردفت بيرغاميني: "على الرغم من أنني أعتقد، لكن ربما أكون مخطئة، أن سحب الاتفاقات الموقعة من قبل رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني كان من جانب الليبيين أنفسهم". واختتمت بالقول إنه "دليل آخر يأتي عند الحاجة، ليؤكد صحة بصيرة حكومات برلسكوني في السياسة الخارجية وغيرها".

المصدر:"آكي"

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