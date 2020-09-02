رئيس وزراء اليابان المحتمل سيواصل التفاوض حول معاهدة سلام مع روسيا

يعتزم المنافس الرئيسي على منصب رئيس وزراء اليابان الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا مواصلة مسار شينزو آبي الهادف إلى إبرام معاهدة سلام مع روسيا إذا تم انتخابه كرئيس للحكومة.

وقال سوجا، في مؤتمر صحفي خاص في طوكيو اليوم، أعلن فيه أيضا رسميا مشاركته في انتخاب الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: "عملت مع رئيس الوزراء شينزو آبي، بجد لحل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام مع روسيا. لن تكون هناك تغييرات في هذا النهج".

وأشار سوجا أيضا، إلى أن "رئيس الوزراء شينزو آبي يتمسك دائما بالموقف القائل بأنه لا يجوز ترك للأجيال القادمة، مشكلة عدم وجود معاهدة سلام بين اليابان وروسيا".

من بين الاتجاهات الرئيسية الأخرى لسياسته، إذا تم انتخابه كرئيس للوزراء، أشار يوشيهيدي سوجا أيضا، إلى حل مشكلة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم المخابرات الكورية الشمالية في السبعينيات، بالإضافة إلى مسألة تعديل دستور البلاد.

المصدر: تاس