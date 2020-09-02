رئيس الوزراء الروسي يتوجه إلى بيلاروس ولقاء بين بوتين ولوكاشينكو قريبا

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين غدا الخميس إلى بيلاروس في زيارة رسمية، على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وجاء الإعلان عن زيارة ميشوستين إلى مينسك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء مفاوضات أجراها اليوم مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

كما أشار لافروف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل في موسكو قريبا نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدا أن لقاء القمة سيعقد في غضون الأسبوعين القادمين.

من جانبه، شدد ماكي في كلمته بمستهل الاجتماع مع لافروف على أن الحكومة البيلاروسية تضطر اليوم إلى التصدي لتحديات خارجية بالدرجة الأولى، مضيفا أن هذه التحديات هي السبب الرئيسي للأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال: "على الرغم من ذلك، بودي القول إننا تمكنا من صد الهجوم الأول ومنعنا تطبيق السيناريو الأوكراني في بيلاروس، أي سيناريو ثورة ملونة مدبرة من الخارج".

واندلعت الأزمة في بيلاروس في أغسطس الماضي على خلفية الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا بحصد نحو 80% من أصوات الناخبين، حسب البيانات الرسمية.

لكن معارضي لوكاشينكو رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات متهمين الحكومة بتزويرها، فيما نظمت في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق بطلب تنظيم انتخابات جديدة، وأعرب عدد من الدول الغربية عن دعمها للمعارضة.

المصدر: وكالات