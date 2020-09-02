أمريكي من أصل إفريقي حاول اغتصاب فتاة في مترو الأنفاق بنيويورك "احتجاجا على التمييز العنصري"!

اعتقلت شرطة نيويورك، خوسيه ريس، الأسود البالغ من العمر31 عاما لمحاولته الاعتداء على امرأة واغتصابها على رصيف المترو بوسط مانهاتن، لكن البعض اعتبر فعلته احتجاجا على التمييز العنصري.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيانات الشرطة التي تم جمعها بعد مشاهدة مقاطع الفيديو وإجراء مقابلات مع شهود عيان، ركب ريس في نفس العربة مع امرأة تبلغ من العمر 25 عاما "دخن الشيشة وأصدر أصواتا غريبة" وقام "بإيماءات غير لائقة" في اتجاهها.

تركت المرأة عربة المترو، وحاولت الفرار، لكن ريس لحق بها ولكمها وطرحها على الأرض. بعد ذلك، انطرح فوقها وحاول اغتصابها، لكن شهود العيان حالوا دون ذلك عندما أخذوا بالصراخ وتصوير المشهد بهواتفهم المحمولة.

وسرعان ما تم اعتقال المشتبه به، ثم تم وضعه في الحجز. وظهرت في التعليقات أسفل النبأ رسائل يقول مؤلفوها إن ريس لم يحاول اغتصاب المرأة، لكنه "احتج بطريقته على التمييز العنصري".

في الوقت نفسه، لم تكشف المصادر الرسمية اسم الضحية أو لون بشرتها، واعترف ريس نفسه بارتكاب الجريمة.

المصدر: "كومسومولسكيا برافدا"