رغم قيود كورونا.. قوات ومركبات كورية شمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم

أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها مؤسسة بحثية أمريكية أعدادا كبيرة من القوات والمركبات الكورية الشمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم رغم القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية وحللتها مؤسسة "38 نورث" البحثية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، تشكيلات من القوات والمركبات في ساحة ميريم للتدريبات العسكرية في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ.

وجاء في تقرير المؤسسة: "كان من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا كبيرا في العاشر من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الكوري... هذه الصور تقدم الدليل الأول على أن التدريبات جارية".

Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Mirim Parade Training Ground indicates that rehearsals for an upcoming military parade are underway. Analysis by @martyn_williams. https://t.co/pS6I4q7XTL — 38 North (@38NorthNK) September 1, 2020

وتستخدم ساحة ميريم في التدريب على العروض العسكرية التي تقام في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ أمام كبار الشخصيات في الدولة ويحضرها الزعيم كيم جونغ أون في العادة.

ومن المتوقع أن يكون العاشر من أكتوبر عطلة في كوريا الشمالية، لكن يبدو أن الاستعدادات للعرض تأخرت مقارنة بالسنوات السابقة، ربما بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أو قسوة الطقس في الآونة الأخيرة.

المصدر: "رويترز"