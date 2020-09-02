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رغم قيود كورونا.. قوات ومركبات كورية شمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم

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رغم قيود كورونا.. قوات ومركبات كورية شمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم
Reuters KCNA
عرض عسكري في بيونغ يانغ (صورة أرشيفية)
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أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها مؤسسة بحثية أمريكية أعدادا كبيرة من القوات والمركبات الكورية الشمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم رغم القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية وحللتها مؤسسة "38 نورث" البحثية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، تشكيلات من القوات والمركبات في ساحة ميريم للتدريبات العسكرية في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ.

وجاء في تقرير المؤسسة: "كان من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا كبيرا في العاشر من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الكوري... هذه الصور تقدم الدليل الأول على أن التدريبات جارية".

وتستخدم ساحة ميريم في التدريب على العروض العسكرية التي تقام في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ أمام كبار الشخصيات في الدولة ويحضرها الزعيم كيم جونغ أون في العادة.

ومن المتوقع أن يكون العاشر من أكتوبر عطلة في كوريا الشمالية، لكن يبدو أن الاستعدادات للعرض تأخرت مقارنة بالسنوات السابقة، ربما بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أو قسوة الطقس في الآونة الأخيرة.

المصدر: "رويترز"

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