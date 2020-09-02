البنتاغون يعلن اختبار نماذج أولية لصاروخ مجنح فرط صوتي

أعلنت مديرية مشاريع الأبحاث المتقدمة بوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA)، عن الانتهاء بنجاح من إحدى مراحل اختبار نموذجين أوليين لصاروخ مجنح فرط صوتي ضمن برنامج HAWC.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "أفادت قيادة القوات الجوية الأمريكية و DARPA، بأنه تم بنجاح إنجاز اختبارات نموذجين أوليين لسلاح جوي صاروخي فرط صوتي (HAWC)".

وذكر البنتاغون، أنه تم خلال هذه الاختبارات تثبيت النماذج على هيكل طائرة حاملة، وبات من الممكن البدء بالاختبارات الأولى للصواريخ المذكورة في ظروف التحليق الحر لاحقا.

يجري في إطار البرنامج المعروف بـ HAWC، تصميم وتطوير صاروخ فرط صوتي محمول جوا.

في الوقت الراهن، يجري العمل في الولايات المتحدة لتصميم وإنتاج نماذج مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية. واعترف البنتاغون في فترة سابقة، بأن الجيش الأمريكي يتخلف عن روسيا والصين في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي