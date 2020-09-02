وفاة زعيم "الخمير الحمر" الذي كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد

توفي كانغ كيك يو، أحد قادة "الخمير الحمر"، المتهم من قبل محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عن عمر ناهز 77 عاما.

وكان كانغ كيك يو، المعروف أيضا باسم "الرفيق دوتش"، يقضي عقوبة السجن المؤبد.

عمل كانغ كيك يو، كرئيس لسجن "تولسلنغ" في عاصمة كمبوديا مدينة بنوم بنه. ويعتبر مذنبا بقتل ما لا يقل عن 15 ألف سجين، وتم اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك اتفاقية جنيف، وممارسة القتل والتعذيب المتعمد.

وفقا لصحيفة Khmer Times، تدهورت صحة "الجلاد" السابق، يوم الاثنين وتم إدخاله إلى مستشفى Khmer Soviet Hospital. ولم يتم بعد، ذكر سبب وفاة كانغ كيك يو.

في يونيو 2003، بعد ست سنوات من المفاوضات، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية لإنشاء ما يسمى "الغرف القضائية الاستثنائية" ضمن النظام القضائي الكمبودي الحالي. وتم تكليفها بإجراء تحقيقات بحق "الخمير الحمر" ومحاكماتهم. وضمت "الغرف الاستثنائية"، قضاة ومدعين عامين دوليين ومحليين.

المصدر: نوفوستي