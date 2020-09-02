إنفاق ترامب على إعلانات الحملة الانتخابية عبر الإنترنت يتجاوز 64 مليون دولار

أظهرت بيانات أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنفق مبلغا قياسيا بلغ حجمه 64.7 مليون دولار على الدعاية للحملة السياسية على "غوغل" و "يوتيوب" والمنصات الأخرى ذات الصلة.

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وتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي في حجم الإنفاق لهذا الغرض من قبل رئيس بلدية نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي سعى للدفع بنفسه هذا العام للترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي.

وخلال الفترة من 31 مايو 2018، أنفقت لجنة ترامب لجعل "أمريكا عظيمة مجددا"، ومقر حملة دونالد ترامب 37.23 و27.49 مليون دولار.

بالمقابل، أنفقت منظمتان للمرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة، جو بايدن على الإعلانات الداعائية في هذه المنصات "بايدن في الرئاسة" و"صندوق فوز بايدن"، ما مجموعه 32.58 مليون دولار.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرغ" في هذا الصدد إلى أن مقر حملة ترامب استخدم بنجاح الإعلانات السياسية الموجهة على الإنترنت خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، وخلال الحملة الانتخابية الحالية تحصل على إعلانات على "يوتيوب"، بما في ذلك ما يغطي الفترة التي تسبق يوم التصويت مباشرة في 3 نوفمبر.

وسيجري في الانتخابات العامة الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر انتخاب الرئيس ونائبه، و35 عضوا في مجلس الشيوخ، وجميع الأعضاء الـ 435 في مجلس النواب، و 13 من حكام الولايات والأقاليم، وأيضا مؤسسات السلطات المحلية.

المصدر: تاس