تركيا ترد على اتهامات النمسا لها بالتجسس

استنكرت تركيا ادعاءات فيينا بأن أنقرة تقوم بتجنيد عملاء للتجسس لمصلحتها في النمسا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: "نرفض الادعاءات الصادرة عن السلطات النمساوية التي لا أساس لها بحق بلادنا، ومن الواضح أن أوساطا معادية لتركيا تقف وراءها".

وأضاف أن تركيا تلقت بدهشة الاتهامات التي وجهتها حكومة فيينا إلى أنقرة بشكل غير مسؤول، انطلاقا من تلك الادعاءات.

ولفت إلى أن التصريحات تشير مجددا إلى أن سياسة النمسا لم تتخلص من دوامة الخطاب الشعبوي وهوس معاداة تركيا، مشيرا إلى أن هذا الوضع يقلق الجالية التركية في النمسا، ويلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودعا أقصوي الحكومة النمساوية إلى التخلي عن السعي وراء إيجاد أجندات مصطنعة عبر كيل الاتهامات جزافا لتركيا، انطلاقا من حسابات سياسية داخلية ضيقة، وإلى التصرف بحكمة وبجدية الدولة، واللجوء إلى التعاون الصادق.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها.

المصدر: الأناضول