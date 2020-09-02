البيت الأبيض: مساعي إزالة التماثيل لن تنجح طالما بقي ترامب رئيسا

أكد البيت الأبيض معارضته الشديدة لمبادرة سلطات العاصمة واشنطن لإزالة بعض التماثيل للشخصيات التاريخية البارزة، باعتبارها على صلة بالعبودية والعنصرية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد يوم الثلاثاء: "طالما الرئيس ترامب في البيت الأبيض، لن تؤدي التوصيات غير المسؤولة للعمدة إلى أي شيء... ومن المخجل للعمدة أن تطرحها على النقاش".

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وأشار البيان إلى أن ترامب يرى من الضروري الحفاظ على تلك التماثيل والمعالم التاريخية في واشنطن، بدلا من إسقاطها.

واتهم البيت الأبيض عمدة واشنطن مورييل باوزر بأنها "تكرر نفس الخطاب الذي يحرض على أعمال الشغب"، واصفا إياها بـ"ليبرالية راديكالية".

ويأتي ذلك في أعقاب نشر توصيات للجنة استشارية في واشنطن، تم تشكيلها بمبادرة من العمدة، دعت لإزالة العديد من التماثيل للشخصيات التاريخية الأمريكية، من بينها "نصب واشنطن" المكرس للرئيس الأمريكي الأول وتمثال الرحالة كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف القارة الأمريكية.

المصدر: RT