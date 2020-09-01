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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما في تشيلي

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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما في تشيلي
Reuters
زلزال ثان يهز ساحل أتاكاما في تشيلي
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من زلزال أشد ضرب المنطقة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر وجاءت عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.

المصدر: رويترز

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