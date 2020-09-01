زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما في تشيلي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من زلزال أشد ضرب المنطقة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر وجاءت عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.

المصدر: رويترز