زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما في تشيلي
Reuters
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي يوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من زلزال أشد ضرب المنطقة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر وجاءت عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.
RT @LastQuake: #Earthquake (#sismo) possibly felt 2 min ago in #Región de Atacama #Chile. Felt it? See https://t.co/EOstT83Vph Info from @SismoDetectorpic.twitter.com/G20LD9q6nR— Carlos Robles (@CarlosRoblesBNO) September 1, 2020
المصدر: رويترز