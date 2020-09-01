إسبانيا.. تراجع إصابات كورونا بعد مستويات قياسية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا انخفض على مدى الأيام الأربعة الماضية، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت زهاء 10 آلاف حالة قبل نحو 10 أيام.

وسجلت إسبانيا 2731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 470 ألفا و973 حالة.

وذكر وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا، أن معدل الوفيات بسبب الفيروس لا يزال أقل بكثير من ذروة مارس وأبريل، عندما تم رصد ما يقارب 900 حالة وفاة يومية.

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وأظهرت أحدث البيانات تسجيل 159 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29152 حالة.

وأكد وزير الصحة على أن زيادة الإصابات لم تؤد إلى زيادة الضغط على المستشفيات، حيث تبلغ نسبة إشغال الأقسام المخصصة لمرضى كورونا حوالي 6% في جميع أنحاء البلاد.

وقال إنه "من منظور الصحة العامة، لا يستدعي الوضع الحالي عزلا عاما جديدا".

يذكر أنه منذ سيطرة إسبانيا على الموجة الأولى في يونيو الماضي، عانت مجددا من عودة ظهور العدوى بشكل حاد مع تخفيف الإجراءات وبدء الفحوص الجماعية.

المصدر: رويترز