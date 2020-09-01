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ترامب يتعهد بصرف 42 مليون دولار لتعزيز الأمن في كينوشا

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ترامب يتعهد بصرف 42 مليون دولار لتعزيز الأمن في كينوشا
Reuters LEAH MILLIS
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحكومة الفدرالية ستخصص 42 مليون دولار للحفاظ على الأمن والنظام العام في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين، التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب.

وقال ترامب خلال زيارته للمدينة المضطربة، حيث التقى برجال الأعمال المحليين اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفدرالية ستخصص أيضا 4 ملايين دولار لدعم مشاريع الأعمال التي تضررت جراء الاضطرابات، إضافة إلى مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية في المدينة.

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يذكر أن مدينة كينوشا شهدت اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين مناهضين للعنصرية عشية زيارة الرئيس للمدينة.

ولا تزال الأوضاع في كينوشا مضطربة في أعقاب إصابة المواطن جيكوب بليك برصاص الشرطة، الأمر الذي أسفر عن احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وشغب.

المصدر: رويترز

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