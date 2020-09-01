ماكرون: نحتاج إلى تنسيق أفضل بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن المساعدات للبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى لبنان إننا نحتاج إلى تنسيق أفضل بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن المساعدات للبنان.

وأكد ماكرون أنه لم يأت إلى لبنان لنقل أي تحذير إلى أي طرف، بل عاد من أجل مساعدة لبنان.

وأكد ماكرون أن جميع القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في أقل من 15 يوما، كما التزمت كلها بخارطة طريق للإصلاح.

وقال إنه على السلطات اللبنانية تعلم الدرس من المأساة التي حلت في مرفأ بيروت.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن فرنسا لن تدير ظهرها عن تقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان.

يتبع..