محادثة بالعبرية بين نتنياهو وممثل لمحمد بن زايد في الإمارات (فيديو)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء محادثة باللغة العبرية مع مرافق الوفد الإسرائيلي في الإمارات، وسأله كيف تعلّم العبرية.

وسأل نتنياهو المرافق الذي يدعى خليفة، كيف تعلم اللغة العبرية، وأجاب المرافق بأنه تعلمها عن طريق الدروس عبر الإنترنات.

وتابع نتنياهو قائلا: "أود أن أشكرك كممثل لدولة الإمارات.. أنت ممثل أمين للشيخ محمد بن زايد وأشكرك على جهودك في بلورة السلام بيننا.. هذا سلام أسطوري".

وأضاف: "سلام ليس بين القادة فحسب بل بين الشعوب أيضا وأنت تعبر عن ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة".

المصدر: RT