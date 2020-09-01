المتحدث باسم "العدالة والتنمية": اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك، اليوم الثلاثاء، إن اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها.

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وأضاف تشيليك أنه "إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع لنا خطوطا حمراء في مياهنا وفي وطننا، نحن أيضا نضع له نفس الخطوط الحمراء في شرق المتوسط.

وقال المتحدث إن تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به.

وتوجه تشيليك للمسؤولين اليونانيين بالقول إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر أن محاولات الاستيلاء على ثروات البحر الأبيض المتوسط، تعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث، مضيفا أن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

المصدر: RT + الأناضول