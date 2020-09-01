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السفارة الروسية في النمسا تعلن تعرض بريدها الإلكتروني للقرصنة

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السفارة الروسية في النمسا تعلن تعرض بريدها الإلكتروني للقرصنة
Facebook@RusBotschaftWien
مبنى السفارة الروسية لدى فيينا
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أعلنت السفارة الروسية في النمسا اليوم الثلاثاء، أن عنوانها البريدي الإلكتروني تعرض لهجمة بواسطة رسائل طفيلية، واختراق من قبل مجهولين.

وكتبت السفارة على صفحتها في "فيسبوك": "يؤسفنا أن نبلغكم أن العنوان الإلكتروني الرئيسي للسفارة info.austria@mid.ru يتعرض لهجوم بواسطة رسائل طفيلية. كما هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن الحساب البريدي (للسفارة) تم اختراقه من قبل متسللين".

وحذرت السفارة المستخدمين من فتح المرفقات أو اتباع الروابط الإلكترونية الواردة في رسائل تأتي من عنوان السفارة البريدي المذكور.

المصدر: نوفوستي

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