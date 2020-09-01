إيطاليا.. اعتقال 9 تونسيين عادوا مجددا بعد طردهم

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال 9 مواطنين تونسيين في أغريجنتو، سبق أن طردوا من إيطاليا لمخالفتهم قوانين الهجرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة من الماهجرين كان قد صدر بحقهم مرسوم إعادة عند الحدود وحظر دخولهم إلى إيطاليا ومنطقة شنغن.

وأفاد بأن الخمسة الآخرين صدر ضدهم مرسوم طرد مع حظر عودتهم للدخول إلى الأراضي الإيطالية ومنطقة شنغن.

وخلصت المصادر إلى القول إنه "تم وضع التسعة جميعا قيد الإقامة الجبرية في ملجأ للمهاجرين في الحجر الصحي، في انتظار محاكمتهم محاكمتهم" وإعادة طردهم.

المصدر: وكالات