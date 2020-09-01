وزير الدفاع التركي: سنستمر في أنشطة التدريب والإستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استمرار بلاده في أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا.

كما أكد أكار خلال لقائه نظيره الليبي صلاح الدين النمروش في أنقرة، وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

وأضاف أكار: "ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية".

وأكد أن تركيا تدعم ليبيا مستقلة وذات سيادة تحتضن الجميع وفق مفهوم "ليبيا لليبيين".

وتقدم تركيا الدعم لحكومة الوفاق الليبية، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية وقعهما البلدان في 27 نوفمبر 2019.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يستقبل نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة pic.twitter.com/UGNJWixoQS — TRT عربي (@TRTArabi) September 1, 2020

وكان البنك المركزي التركي قد قال يوم الاثنين إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي تحدد شروط التعاون المستمر بين الجانبين.

وأضاف المركزي التركي أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.

وأكد أن المذكرة ستساهم في تأسيس الأرضية اللازمة لتطوير التعاون مع المركزي الليبي في القضايا التي تتعلق بالبنوك المركزية.

المصدر: وكالات