أردوغان يدعو لوقف محامين متهمين بصلات بالإرهاب عن العمل

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إلى وقف محامين متهمين بارتباطهم بالإرهاب عن العمل، وذلك بعد احتجاجات على وفاة محامية مضربة عن الطعام الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان في حديث للقضاة وممثلي الادعاء العام في أنقرة: "يجب أن نناقش ما إذا كان من الواجب تطبيق أساليب مثل الإبعاد عن المهنة على المحامين".

وتوفيت المحامية إيبرو تيمتيك في مستشفى في اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام لمدة 238 يوما عقب إدانتها العام الماضي بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت تيمتيك عضوة في رابطة المحامين المعاصرين، وهي مجموعة يسارية متهمة بإقامة روابط وثيقة مع "حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري" المحظور، وهو منظمة ماركسية محظورة في تركيا.

وبعد وفاتها، علقت نقابة المحامين في اسطنبول صورة تيمتيك أمام مقرها في احتجاج رفضه أردوغان.

المصدر: رويترز