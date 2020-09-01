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أطراف الاتفاق النووي الإيراني تؤكد تمسكها به

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أطراف الاتفاق النووي الإيراني تؤكد تمسكها به
twitter.com/Amb_Ulyanov
اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني في فيينا
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أكدت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، تصميمها على بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه.

وكتب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على "تويتر": "أظهر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة الذي عقد في فيينا اليوم، أن المشاركين فيها ملتزمون تماما بالاتفاق النووي ومصممون على بذل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه". 

من جابنه صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ بأن أطراف الاتفاق أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق. 

وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة مستمرون في دعمهم لتنفيذ الاتفاق، وشددوا على أن "الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أسس قانونية لإطلاق العملية بعد خروجها منه.

المصدر:  وكالات

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