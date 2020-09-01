أطراف الاتفاق النووي الإيراني تؤكد تمسكها به

أكدت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، تصميمها على بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه.

وكتب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على "تويتر": "أظهر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة الذي عقد في فيينا اليوم، أن المشاركين فيها ملتزمون تماما بالاتفاق النووي ومصممون على بذل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه".

The meeting of the Joint Commission on #JCPOA today in Vienna demonstrated that its participants are fully committed to the nuclear deal and are determined to do their best to preserve it. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) September 1, 2020

من جابنه صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ بأن أطراف الاتفاق أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة مستمرون في دعمهم لتنفيذ الاتفاق، وشددوا على أن "الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أسس قانونية لإطلاق العملية بعد خروجها منه.

المصدر: وكالات