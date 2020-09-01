الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية لتسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

أكد الاتحاد الأوروبي أنه ينظر بإيجابية لتسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، واصفا الأمر بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن "تمثيل الحكومة اللبنانية المقبلة كل أطياف الشعب وأن تشرع بإجراء الإصلاحات المطلوبة سيفتح الباب أمام ضخ المساعدات الدولية الموعودة للبلاد.

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يذكر أن الأوروبيين يرون أن من واجب اللبنانيين أنفسهم العمل على مسارين متوازيين يتمثلان في إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب وتلبية تطلعات الشعب.

هذا ويعيش لبنان أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية حادة زاد من خطورتها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الماضي.

المصدر: أكي