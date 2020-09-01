طهران: ينبغي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مواجهة الأحادية الأمريكية

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي إلى الوقوف في وجه الأحادية الأمريكية.

وأضاف عراقجي، الذي يزور فيينا للمشاركة في الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة للاتفاق النووي في حديث له اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يتسم بأهمية خاصة نظرا لتزامن عقد هذا الاجتماع مع الأحداث الجارية في نيويورك والمحاولات الأمريكية لإعادة قرارات مجلس الأمن السابقة بهدف تدمير الاتفاق النووي.

وفي إشارة إلى مواقف أعضاء مجلس الأمن المعارضة للقرار الأمريكي، قال عراقجي: إنه وفي هذا الجو فإن اجتماع اللجنة المشتركة، يكتسب أهمية خاصة، وإن موضوع المحاولات الأمريكية في نيويورك سيأخذ بالتأكيد حيزا مهما في نقاشات اجتماع اللجنة المشتركة، ونأمل أن تتمكن اللجنة من الوصول إلى مواقف مشتركة وموحدة وأن تتبنى قرارات بشأن كيفية مواصلة ومواجهة مساعي أمريكا لتدمير الاتفاق النووي.

ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الثلاثاء على مستوى المساعدين والمدراء العامين لوزرات الخارجية في دول إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين).

المصدر: إنا