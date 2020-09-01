"شارلي إيبدو" تقرر إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد

قررت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إعادة نشر الصورة المسيئة للنبي محمد، التي سبق أن نشرتها عام 2015، في عددها الجديد الذي سيصدر الأربعاء.

ويتزامن إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية مع انطلاق محاكمة 14 متهما في قضية الهجوم المسلح على مقر الصحيفة الذي خلف 12 قتيلا في صفوف فريق العاملين فيها وأثار موجة من الاستنكار والاحتجاجات.

وكتب مدير الصحيفة الساخرة في العدد الجديد يقول "لن ننبطح أبدا، ولن نتراجع أبدا" موضحا أن هذه الرسوم ستعود إلى الصفحة الأولى من الصحيفة بمناسبة المحاكمة وهو أمر وصفه بـ "الضروري". وأضاف أن مؤسسته رفضت في السابق دعوات نشر رسومات كاريكاتورية جديدة عن النبي محمد لغياب مبرر معقول.

وفي حديث لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية في العاصمة باريس، بارك فيليب فال، مدير الصحيفة الساخرة عند وقوع الهجوم عليها، مبادرة المدير الجديد بإعادة نشر الرسومات، واصفا إياه بالصحفي الممتاز.

وأثارت هذه الرسوم المثيرة للجدل عندما نشرت في المرة الأولى قبل 5 سنوات استياء كبيرا في الأوساط المسلمة في فرنسا وعبر العالم، ولا يستبعد أن يثير قرار إعادة نشرها المشاعر ذاتها مرة أخرى.

المحاكمة ستطال متهمين بالتورط في تنفيذ الهجوم مع الشقيقين كواشي، سعيد وشريف، في يوم 7 يناير 2015 اللذين نسب لهما الصراخ بعيد الانتهاء من تنفيذ الهجوم: "لقد انتقمنا للرسول محمد".

المصدر: وكالات/وسائل إعلام.