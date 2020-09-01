لوكاشينكو يتحدث عن إغلاق الحدود أمام مواطني الدول الغربية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تغلق الحدود بالقرب من بريست وغرودنو، وتمنع دخول مواطني الدول الغربية.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية، عن لوكاشينو قوله: "البلدان الأكثر خبرة تدرك أنه لا يجوز التنمر على بيلاروس، لأنها يمكن أن تغلق الحدود بالقرب من بريست وغرودنو، ولن تتمكن الشحنات الألمانية من الوصول إلى الشرق بسهولة".

ووفقا للرئيس لوكاشينكو، "تم الإيعاز لدول البلطيق، وهي الأضعف لكي تقف ضد بيلاروس".

وأضاف: "لقد صاحوا بهم كالكلاب، أهجموا، فهجموا من تحت السياج. هذا حسب اعتقادي".

المصدر: إزفيستيا