بكين: لا معلومات عن اعتقال مذيعة أسترالية

قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن وزارتها لا تملك أية معلومات، حول المواطنة الأسترالية تشنغ لي العاملة في قناة CGTN التلفزيونية الصينية.

وأضافت المتحدثة، ردا على طلب للتعليق على تصريح بهذا الخصوص لوزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين: "ليس لدي أي معلومات عن هذا الموضوع".

وفي الوقت نفسه، شددت هوا تشون ينغ على أن "الصين دولة يسود فيها القانون، وكل شيء في البلاد يجري بمراعاة تامة للتشريعات والقوانين".

وقالت ممثلة الخارجية الصينية: "إذا كنتم ترغبون بالمزيد من المعلومات، فإنني أوصيكم الاتصال بالهيئات المعنية. ليس لدينا ما نضيفه".

ويوم أمس، أعلنت هيئة الإذاعة الأسترالية ABC، أنه تم إلقاء القبض على تشينغ لي في 14 أغسطس.

وأشارت ABC إلى أنه وفقا للإجراءات المحلية في الصين، قد تصل مدة احتجاز المذيعة إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة يمكن للسلطات إجراء سلسلة من الاستجوابات للمشتبه بها دون محامين.

المصدر: تاس