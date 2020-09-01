فيديو اعتداء على رجل أبيض بحجر على رأسه يثير السخط في الولايات المتحدة

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء مفاجئ على رجل أبيض أثار الصدمة والغضب في أوساط الرأي العام الأمريكي، فيما لم يتأكد ارتباطه بحركة "حياة السود مهمة".

وفيما تتواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بالتمييز العنصري وانتهاكات الشرطة، تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الاثنين فيديو لاعتداء مفاجئ على رجل أبيض أثار الصدمة والغضب في أوساط الرأي العام الأمريكي. فبينما كان الضحية يسير على جانب الطريق، أتاه شخص من خلفه ليطرحه أرضا بضربة على رأسه بحجر.

ولم تتمكن "RT" من التحقق من سياق الحادث الذي يعتقد البعض أنه مرتبط بحركة "حياة السود مهمة" والاحتجاجات المرافقة لها التي بدأت تشوبها مظاهر عنيفة، إلا أن المعلومات الغامضة الواردة عنه ترجح فقط وقوعه في مدينة بلتيمور في ولاية ميريلاند دون المزيد من التفاصيل.

Активист Black lives matter вырубил белого мужчину ударом кирпича со спины pic.twitter.com/PuBEMSfXXU — @kpru (@kpru) September 1, 2020

بدأت مظاهر العنف خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة"، التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر ضد فظاظة الشرطة والتمييز العنصري في حق ذوي الأصول الإفريقية، تتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة في ظل ارتفاع وتيرة الغضب والأزمات التي تمر بها البلاد.

ظهرت حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في العام 2013 في أعقاب قتل ترايفون مارتين الطفل الأمريكي الأسود رميا بالرصاص، ثم عادت إلى الواجهة بعد عام لتترسخ عبر كامل التراب الأمريكي عند مقتل مايكل براون في 2014. ومع تكرار مثل هذه التجاوزات في حق الأمريكيين السود، ارتفعت وتيرة الغضب في كامل البلاد ضد استفحال العنف المفرط للشرطة والعنصرية. وآلت الأمور إلى الاحتجاجات الواسعة الجارية منذ أشهر التي تحظى بتعاطف دولي. وتتداخل هذه المظاهرات منذ أسابيع مع حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام