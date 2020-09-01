المدارس الناطقة بالروسية في أوكرانيا تنتقل إلى التدريس بالأوكرانية

تحولت جميع المدارس التي تستخدم اللغة الروسية في أوكرانيا، إلى التدريس باللغة الأوكرانية اعتبارا من 1 سبتمبر.

في الوقت نفسه، ستتمكن المؤسسات التعليمية للأقليات القومية الأخرى، التي تعتبر لغاتها رسمية في الاتحاد الأوروبي، من التدريس بلغاتها الأم لمدة ثلاث سنوات أخرى.

من المعروف، أن لغة الدولة في أوكرانيا هي الأوكرانية. في الوقت نفسه، يضمن دستور البلاد التطور الحر واستخدام وحماية اللغة الروسية واللغات الأخرى للأقليات القومية.

ووفقا للبيانات الرسمية الخاصة بتعداد عام 2001، قال 14.273 مليون مواطن أوكراني، أو 29.6 ٪ من سكان البلاد، إنهم يعتبرون اللغة الروسية - لغتهم الأم.

ووفقا لمسح أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في عام 2004، يستخدم 43-46 ٪ من سكان أوكرانيا، اللغة الروسية في المنزل.

المصدر: نوفوستي