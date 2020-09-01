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ترامب: لا أريد من أنصاري الاشتباك مع المحتجين

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ترامب: لا أريد من أنصاري الاشتباك مع المحتجين
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث مع قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين، إنه لا يدعو أنصاره إلى الاصطدام مع المحتجين في الولايات المتحدة، ولا يطلب الدخول معهم في مواجهات.  

وسئل ترامب أيضا عما إذا كان يريد من أنصاره، "التصدي" للمحتجين اليساريين، أجاب ترامب: "لا، لا أريد ذلك، سأترك الأمر لهيئات إنفاذ القانون".

وأضاف ترامب: "لكن أنصاري رائعون ويعملون بجد ومدهشون". وقال: "إنهم يرون على شاشة التلفزيون ما يحدث في بورتلاند وكينوشا، حتى اتخذت التدابير اللازمة وأوقفت ما كان يجري".

وأكد الرئيس الأمريكي "إنهم ينظرون إلى كل هذا ولا يصدقون أعينهم" ، مشيرا إلى أن الجريمة آخذة في الازدياد في العديد من المدن الأمريكية والولايات، التي تعود السلطة فيها إلى الديمقراطيين.

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب المتظاهرون بالعدالة في قضايا قيام الشرطة بقتل أو جرح الأمريكيين من أصول إفريقية.

المصدر: تاس   

 

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