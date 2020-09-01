خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلا

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة لن تدوم طويلا، لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات".

وأضاف المرشد الإيراني، اليوم الثلاثاء في كلمة له عبر الفيديو في اجتماع لرؤساء ومدراء المؤسسات التعليمية والتربوية: "تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل خيانة للأمة الإسلامية والشعوب العربية ودول المنطقة وفلسطين.. الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلا لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات".

ولفت خامنئي إلى أن الإمارات جعلت لإسرائيل موطئ قدم في المنطقة عبر اتفاق التطبيع: " الإماراتيون جعلوا لإسرائيل موطئ قدم في المنطقة ونسوا قضية فلسطين وطبعوا العلاقات مع المحتلين.. تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يأتي في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط شديدة من عدة جهات".

وتابع المرشد الإيراني: "نأمل أن يستيقظ الإماراتيون من غفلتهم ويعوضوا عما فعلوه بالشعب الفلسطيني عبر تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأوضح خامنئي أن تطبيع الإمارات مع إسرائيل "تصرف قاس ضد مصالح العالم الإسلامي".

المصدر: RT