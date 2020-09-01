20 قتيلا بينهم أطفال في اشتباكات بين جماعات إجرامية في هايتي

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم عدد من الأطفال، جراء اشتباكات وقعت بين جماعات إجرامية متناحرة في عاصمة هايتي بورت أوبرينس أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "تيليسور".

وذكرت القناة أن تبادلا لإطلاق النار وقع في المناطق الشمالية من المدينة رافقه إضرام النار بالمباني السكنية، مما أرغم العديد من السكان على مغادرة منازلهم.

وأضافت أن الشرطة تواصل البحث عن المتورطين في الحادث.

المصدر: وكالات