زعيم المعارضة بالجبل الأسود يصف العقوبات ضد روسيا بالخطأ

قال زدرافكو كريفوكابيتش زعيم أكبر تحالف معارض في الجبل الأسود، إن دعم بلاده للعقوبات الغربية ضد روسيا، كان خطأ كبيرا.

وأضاف كريفوكابيتش، الذي يتزعم ائتلاف "من أجل مستقبل الجبل الأسود"، في حديث بعد الانتخابات والاتفاق مع القوى الأخرى على تشكيل أغلبية برلمانية في هذه الجمهورية، أن بلاده "عبارة عن جمهورية صغيرة على المستوى العالمي، ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير مهما رغبت بذلك. لهذا السبب من غير المقبول أن تصبح هذه الدولة الصغيرة، أول من يفرض عقوبات على روسيا الاتحادية".

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وأكد كريفوكابيتش، بالقول: "أعتقد أن هذه الخطوة الخاطئة تماما، أدت إلى خسائر اقتصادية عديدة لبلدنا. اسمحوا لي فقط أن أذكر بأننا كنا نصدر نبيذ بلانتاز، وأن غالبية السائحين في بلادنا كانوا من صربيا والبوسنة والهرسك وروسيا".

في يوم الاثنين أعلنت لجنة الانتخابات في هذه الجمهورية، فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الجبل الأسود بزعامة رئيس البلاد ميلو ديوكانوفيتش، بهامش ضيق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

المصدر: نوفوستي