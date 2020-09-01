ترامب: بايدن ضعيف وستواجه البلاد "ثورة" إذا تم انتخابه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستواجه "ثورة" إذا فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسا، فإن الولايات المتحدة ستواجه ثورة، تقوم بها قوى يسارية راديكالية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سيستولون على السلطة إذا جاء بايدن. إنه شخص ضعيف. يتم التحكم به مثل الدمية ... هذه ثورة".

وقال ترامب عن بايدن، "إنه رجل ضعيف، وكان هكذا طوال حياته ... لا ينبغي أن يترشح للرئاسة".

وردا على سؤال، "من الذي يسيطر على بايدن"، قال ترامب، إنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص، ولم يرغب بالخوض في التفاصيل.

وسئل ترامب أيضا عما إذا كان يريد من أنصاره، "التصدي" للمحتجين اليساريين، أجاب ترامب: "لا، لا أريد ذلك، سأترك الأمر لهيئات إنفاذ القانون".

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب المتظاهرون بالعدالة في قضايا قيام الشرطة بقتل أو جرح الأمريكيين من أصول إفريقية.

المصدر: نوفوستي