ترامب: عبارة "حياة السود مهمة" في نيويورك تثير الغضب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العبارة الضخمة للشعار الرئيسي لحركة Black Lives Matter المكتوبة على الأسفلت، بالقرب من "برج ترامب" في وسط نيويورك، تثير غضب الكثير من الناس.

وفي حديث له على قناة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، أشار ترامب إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قام وبطلب من عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، بتخصيص مساعدات متكررة لأكبر مدينة أمريكية في ضوء وباء فيروس كورونا المستجد. وقال ترامب: "لقد فعلت الكثير ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ قام العمدة بكتابة عبارة Black Lives Matter، أمام برج ترامب".

وأضاف ترامب: "يقوم البعض بتنفيذ أعمال تخريب تجاه هذه العبارة. الناس غاضبون للغاية. هذه الكتابة مزعجة للغاية. أنتم تعرفون ما يحدث. يحاول الناس سكب الطلاء عليها. لقد تم ابتداعها منذ البداية كشيء ما سيء".

في أوائل يوليو، شارك دي بلاسيو، في كتابة شعار "حياة السود مهمة"، على الأسفلت. وجرت بعد ذلك محاولتان على الأقل لطمسها بالدهان.

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"برج ترامب"، هو المقر الرئيسي لمجموعة شركات مؤسسة ترامب. في عام 2016، كان مقر حملة ترامب الانتخابية يقع في نفس المبنى. وفي أوائل يونيو، أعلن دي بلاسيو أن شعار "حياة السود مهمة"، سيظهر في جميع أحياء نيويورك.

المصدر: تاس