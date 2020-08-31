الفيضانات تقتل العشرات وتشرد الآلاف في النيجر

أعلنت السلطات في النيجر الاثنين أن فيضانات عارمة شهدتها البلاد في أغسطس نتيجة هطول الأمطار بغزارة تسببت بمصرع 51 شخصا، وتشريد الآلاف بعد تدمير منازلهم.

والفيضانات ظاهرة شائعة في النيجر خلال موسم الأمطار، حيث تجرف المياه الفائضة من الأنهار وجداول المياه المنازل وتغرق المحاصيل.



وانهار في البلاد قرابة 26 ألف منزل منذ بدء الفيضانات ما أدى إلى مقتل 37 شخصا تحت الأنقاض وغرق 14 آخرين، حسب وزارة الشؤون الإنسانية النيجرية.

وأشار رئيس البلاد محمد إيسوفو إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم 281 ألف متضرر من الفيضانات في أنحاء البلاد.

Alerte rouge Inondations : Fleuve Niger - Niamey

Remontée rapide du niveau des eaux suite aux faibles 🌧️ reçues cette nuit sur les sous bassins amont.

La côte du fleuve à Niamey de H=6⃣6⃣0⃣ cm hier, est passée ce matin 7h00 à H=6⃣6⃣9⃣cm et à 10h00 à H=6⃣7⃣2⃣ cm. Vigilance 🚨 pic.twitter.com/PtwDV7pSUs — Centre Régional AGRHYMET (@AgrhymetInfos) August 27, 2020

المصدر: رويترز