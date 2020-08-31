فنزويلا تعفو عن أكثر من 50 سياسيا معارضا

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز يوم الاثنين، أن الحكومة أصدرت عفوا عن أكثر من 50 من السياسيين والمشرعين المعارضين الموقوفين.

وقالت السلطات في فنزويلا إنها أصدرت عفوا عن أكثر من 50 من السياسيين المعارضين من بينهم 20 نائبا اتهموا بالتآمر ضد الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تتجه البلاد نحو الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر.

وبين الذين شملهم العفو، المشرع فريدي غيفارا، الذي طلب اللجوء في مقر إقامة السفير التشيلي، ومدير مكتب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وصرح وزير الإعلام في مؤتمر صحفي: "نأمل أن تساعد كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحفاظ على التركيز الديمقراطي لجميع هؤلاء الفاعلين السياسيين".

المصدر: رويترز