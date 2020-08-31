محكمة أمريكية ترفض طلب النواب استدعاء مستشار سابق للبيت الأبيض

رفضت محكمة استئناف أمريكية طلب المشرعين إصدار قرار يدعم مذكرة استدعاء المستشار السابق في البيت الأبيض دونالد ماكغان لاستجوابه.

واعتبرت المحكمة أنه ليس من اختصاصها أن تصدر مثل هذا القرار.

وكانت لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي قد طلبت من المحكمة إصدار قرار يدعم مذكرة الاستدعاء بحق المستشار السابق من أجل إلزامه بأن يدلي بإفادته في قضية تتعلق بالتهم الموجهة للرئيس دونالد ترامب بعرقلة تحقيق المدعي روبرت مولر في ما يسمى بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ورفض دونالد ماكغان في وقت سابق المثول أمام اللجنة النيابية، فيما يشكل قرار محكمة الاستئناف انتصارا قضائيا للرئيس دونالد ترامب، رغم أن القرار قابلا للطعن.

وجدير بالذكر أن تقرير مولر الصادر في ختام تحقيقاته مع ترامب، اتهم روسيا "بمحاولة التدخل" في الانتخابات الأمريكية، لكنه لم يعثر على أي دليل على "تآمر" ترامب المزعوم مع روسيا أو تخابره معها.

المصدر: رويترز