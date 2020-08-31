محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات المتوسط

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اتصال مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأوضاع في المتوسط وقضايا تهم البلدين.

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وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن الجانبين بحثا في المكالمة، التي جرت بمبادرة من ميتسوتاكيس "العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات".

وتطرق بن زايد وميتسوتاكيس إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط".

وأكد الجانبان في هذا السياق "توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

كما تناول الجانبان "معاهدة السلام " بين الإمارات وإسرائيل و"أهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط والإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة".

وسبق أن أعلنت هيئة الأركان العامة اليونانية في 27 أغسطس، عن وصول 9 طائرات حربية إماراتية إلى قاعدة "سودا" في اليونان للمشاركة في تدريبات مشتركة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر في منطقة شرق المتوسط بسبب الخلافات بين الإمارات واليونان ومصر من جهة، وتركيا من جهة أخرى تتعلق بقضايا عدة بينها الأزمة في ليبيا والحدود البحرية وتبعية مكامن الطاقة.

المصدر: "وام" + وكالات