بيلاروس.. لوكاشينكو يقيل سفير بلاده في إسبانيا  

أقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سفير بلاده في إسبانيا بافل بوستوفوي، بعد أن دعم حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 9 أغسطس.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية مساء اليوم الاثنين، أن لوكاشينكو أصدر مرسوما يقضي بإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن السفير فوق العادة والمفوض بوستوفوي "لإخلاله في أداء واجباته".

كما ينص المرسوم على إقالة بوستوفوي من منصبي سفير بيلاروس فوق العادة والمفوض لدى إسبانيا ومندوب بلاده الدائم لدى منظمة السياحة العالمية.

ويأتي هذا التطور بعد أن دعا بوستوفوي عبر موقع "فيسبوك" إلى إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها 9 أغسطس، لمنع تصعيد التوتر في البلاد.

وفي 24 أغسطس أقال لوكاشينكو سفير بيلاروس في سلوفاكيا إيغور ليشينكو، بعد أن أعرب علنا عن تأييده للمتظاهرين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات على خلفية فوز الرئيس لوكاشينكو في الانتخابات التي شهدتها البلاد في الـ9 من أغسطس وحصل فيها لوكاشينكو على 80% من أصوات الناخبين.

وحصلت المرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: وكالات