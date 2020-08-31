بيلاروس تعلق على عقوبات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

استنكرت وزارة الخارجية البيلاروسية فرض دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا عقوبات على 30 مسؤولا في بيلاروس بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، واصفة هذه الإجراءات بالمستعجلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين: "اطلعنا بدقة على بيان الأطراف الليتواني واللاتفي والإستوني. أيا كان الأمر فإنها دول جوارنا، ولهذا السبب فإن مواقفها لها أهمية بالنسبة لنا، إلا أن درجتها تتراجع في ظل الخطوات المتسرعة الأخيرة التي تم للأسف اتخاذها، وتأكيد هذا الوضع أمر محزن".

وأشار غلاز إلى أنه "من غير الواضح كيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة من قبل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا سيادة واستقلال بيلاروس، وهو ما تتحدث عنه هذه الأطراف الـ3 بمثل هذه الدرجة".

وأعلنت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في وقت سابق من الاثنين، فرض حظر على زيارة 30 مسؤولا بيلاروسيا بينهم رئيس البلاد إلى الدول الـ3، لتكون أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق العقوبات على السلطات البيلاروسية في ظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات