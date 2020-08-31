بروكسل تطلب من أنقرة "الكف عن التصعيد والتصرفات أحادية الجانب"

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تركيا في حديث هاتفي مع وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إلى "الكف عن التصرفات أحادية الجانب".

كما طالبه بالابتعاد عن "التصريحات والبيانات التحريضية" فيما يتعلق بالتوتر القائم في شرق البحر الأبيض التوسط، لاسيما بشأن بالعلاقات مع اليونان. وحثه على اتباع نهج الحوار من أجل التوصل إلى حلول سلمية دائمة تعزز الاستقرار في المنطقة.

وتضمنت رسالة جوزيف بوريل إلى نظيره التركي خلاصة ما توصلت إليه مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في العاصمة الألمانية برلين الأسبوع الماضي مع التأكيد على حرص الاتحاد على الارتباط بعلاقات "صحية" مع تركيا، مما يستدعي العمل على خفض التوتر و"تجنب المواجهة" حسب مضمون الرسالة التي كشفها الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو. ولوح هذا الأخير بتدابير رادعة ضد أنقرة مستقبلا في حال لم تتم الاستجابة لمطالب بروكسل.

وتتزامن هذه المطالب الأوروبية مع التحضير العملي داخل هياكل أوروبية في بروكسل لاتخاذ قرارات عقابية بعد التصعيد الذي تشهده العلاقات مع اليونان ومع فرنسا على خلفية التنافس الاقتصادي والجيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: وكالات