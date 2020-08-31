وفاة الرئيس الهندي السابق متأثرا بكورونا

أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن وفاة رئيس البلاد السابق، براناب كومار موكرجي، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت موكرجي، عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي... فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا".

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

I thank all of You 🙏 — Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 31, 2020

من جانبه: كتب الرئيس الهندي الحالي، رام ناث كوفيند، على حسابه في "تويتر": "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي. إن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي. الناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة. أعرب عن تعازيي لعائلته وأصدقائه وكل المواطنين".

पूर्व राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्र-जनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक-संवेदना व्यक्त करता हूँ। — President of India (@rashtrapatibhvn) August 31, 2020

وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض "COVID-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم 10 أغسطس، وكان يعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

ويعتبر الراحل سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين.

المصدر: RT + وكالات