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وفاة الرئيس الهندي السابق متأثرا بكورونا

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وفاة الرئيس الهندي السابق متأثرا بكورونا
Reuters Jason Lee
الرئيس الهندي السابق، براناب كومار موكرجي.
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أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن وفاة رئيس البلاد السابق، براناب كومار موكرجي، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت موكرجي، عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي... فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا".

من جانبه: كتب الرئيس الهندي الحالي، رام ناث كوفيند، على حسابه في "تويتر": "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي. إن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي. الناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة. أعرب عن تعازيي لعائلته وأصدقائه وكل المواطنين".

وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض "COVID-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم 10 أغسطس، وكان يعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

ويعتبر الراحل سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين.

المصدر: RT + وكالات

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